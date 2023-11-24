В Уфе в зону СВО проводили первых отпускников полка «Башкортостан»

Сегодня из Уфы в зону СВО провожали первых отпускников полка «Башкортостан». Подразделение, сформированное в конце весны этого года, отправилось на линию соприкосновения в августе. В составе полка – несколько именных батальонов и рот.
Основная часть военнослужащих в них – жители региона. В свой первый краткосрочный отдых прибыли почти 200 человек. Традиционно отправляли их к месту несения службы с площадки комплекса «Уфа-Арена», где собрались родственники и друзья. С собой бойцы взяли не только личные вещи, но и технику для выполнения поставленных задач, а также посылки для сослуживцев.
Мотострелковый полк «Башкортостан» на хорошем счету у военного командования. Его бойцы проявляют мужество и героизм. Напутственные слова солдатам сказал военный комиссар республики Михаил Блажевич. Проводы прошли по-особенному торжественно. Был организован своеобразный мини-концерт с участием военного оркестра. К слову, в составе одного из подразделений полка, батальоне имени Тагира Кусимова, служит солист Башгосфилармонии Радик Динахметов, который после церемонии трогательно попрощался со своими бывшими коллегами, обнявшись с каждым музыкантом.
Уезжали бойцы полка под аккомпанемент военного оркестра на комфортабельных туристических автобусах, которые обратно вернутся в республику с очередной группой отпускников.
Желающие заключить контракт могут обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19. Также информация доступна на сайте башбат.рф.