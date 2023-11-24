В Уфе в зону СВО проводили первых отпускников полка «Башкортостан»

Сегодня из Уфы в зону СВО провожали первых отпускников полка «Башкортостан». Подразделение, сформированное в конце весны этого года, отправилось на линию соприкосновения в августе. В составе полка – несколько именных батальонов и рот.

Основная часть военнослужащих в них – жители региона. В свой первый краткосрочный отдых прибыли почти 200 человек. Традиционно отправляли их к месту несения службы с площадки комплекса «Уфа-Арена», где собрались родственники и друзья. С собой бойцы взяли не только личные вещи, но и технику для выполнения поставленных задач, а также посылки для сослуживцев.

Отдохнули, сил набрались. Чувствую, что теперь бодрый и уверенный. Отпуск – хорошая штука. Самое главное, что энергией зарядились домашней. Сейчас вот гостинцев привезём ребятам. позывной «Алекс»

Спасибо нашему главе республики огромное за поддержку, за то, что не забывает нас, также нашему командованию, которое всегда заботиться о своих бойцах. позывной «Медведь»

Мотострелковый полк «Башкортостан» на хорошем счету у военного командования. Его бойцы проявляют мужество и героизм. Напутственные слова солдатам сказал военный комиссар республики Михаил Блажевич. Проводы прошли по-особенному торжественно. Был организован своеобразный мини-концерт с участием военного оркестра. К слову, в составе одного из подразделений полка, батальоне имени Тагира Кусимова, служит солист Башгосфилармонии Радик Динахметов, который после церемонии трогательно попрощался со своими бывшими коллегами, обнявшись с каждым музыкантом.

Каждый подписавший контракт мужчина нашей России подписался под тем, что готов пожертвовать своей жизнью ради защиты интересов России. Так оно и есть: мы все готовы пожертвовать своей жизнью, но дай бог, чтобы каждый боец вернулся живой, здоровый и с победой. позывной «Асан»

Позывной «Счастливчик» дала мне дочка. Всем ребятам большой привет, они тоже должны приехать и отдохнуть, поэтому едем менять их. позывной «Счастливчик»

Уезжали бойцы полка под аккомпанемент военного оркестра на комфортабельных туристических автобусах, которые обратно вернутся в республику с очередной группой отпускников.