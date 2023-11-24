В Башкирии воспитанники детского дома прошли обучение на поваров

Воспитанники Белебеевского детского дома прошли курс обучения на поваров. Это не для профессиональной деятельности. Проект «Арт-Кухня» направлен на подготовку детей-сирот к самостоятельной жизни.

Рецепты национальных блюд  Вячеслав Федотов знает назубок – что с чем смешать, в каком количестве и сколько выпекать в духовке.

Я люблю делать все своими руками, мне еще нравится готовить манты, пельмени.

Вячеслав Федотов, воспитанник отделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Белебея

Первое задание для приготовления учпочмака – раскатать тесто в круг. Это далось труднее всего. На помощь приходит воспитательница. 

Кроме кулинарного искусства, ребята погружаются  и в мир творчества. По проекту «Арт-пространство» воспитанники лепят из глины поделки, создают ковры в лоскутной технике и  картины без традиционных кистей и мазков. Процесс не только увлекает ребят, но и развивает их мелкую моторику и креативное мышление.

Фото №1 - В Башкирии воспитанники детского дома прошли обучение на поваров

На этом развитие арт-проектов, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов, не заканчивается. В этом году руководство планирует организовать встречи воспитанников с друзьями и близкими за чашкой чая с приготовленными блюдами. Или совместные мастер-классы по изготовлению изделий из полимерной глины, чтобы сохранить творчество детей на долгие годы. Такие занятия помогают ребятам найти свой творческий путь, а еще социализироваться и подготовиться к взрослой жизни.

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