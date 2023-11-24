В Уфе проверили детские сады, модернизированные по нацпроекту «Демография»

В Уфе модернизацию детских садов проверил главный федеральный инспектор по республике. В двух дошкольных учреждения увеличили количество мест. Расширение проходило в рамках соглашения между Минобром России и властями Башкортостана.
Проверил, как дела в детском саду, лично главный федеральный инспектор республики. Докладывают сами малыши. Одни просят разобраться с поведением одногруппников, другие хвастаются оснащением дошкольного учреждения.
Территорию дошкольного учреждения ежегодно модернизируют, осенью обновили уличную площадку. По программе поддержки местных инициатив планируют оздоравливать малышей.
Несколько лет назад вместимость детского сада увеличили. Объект на федеральном контроле. Расширяют дошкольные учреждения и за счёт неиспользуемых помещений. В микрорайоне Зелёная роща малыши с трёх лет посещают школу, вход в группы отдельный.
Детские сады были модернизированы в рамках соглашения между Минобром России и властями Башкортостана. Реализуется национальная программа «Демография». И вот по поручению полномочного представителя президента страны в ПФО была проведена проверка.