В Уфе проверили детские сады, модернизированные по нацпроекту «Демография»

В Уфе модернизацию детских садов проверил главный федеральный инспектор по республике. В двух дошкольных учреждения увеличили количество мест. Расширение проходило в рамках соглашения между Минобром России и властями Башкортостана.

Проверил, как дела в детском саду, лично главный федеральный инспектор республики. Докладывают сами малыши. Одни просят разобраться с поведением одногруппников, другие хвастаются оснащением дошкольного учреждения.

Территорию дошкольного учреждения ежегодно модернизируют, осенью обновили уличную площадку. По программе поддержки местных инициатив планируют оздоравливать малышей.

В будущем мы планируем сделать им соляную шахту, чтобы дети оздоравливались и получали всё, что возможно в детском саду, чтобы родителям было легче.

Зиля Гильманова, заведующая детским садом № 144

Несколько лет назад вместимость детского сада увеличили. Объект на федеральном контроле. Расширяют дошкольные учреждения и за счёт неиспользуемых помещений. В микрорайоне Зелёная роща малыши с трёх лет посещают школу, вход в группы отдельный.

Фото №1 - В Уфе проверили детские сады, модернизированные по нацпроекту «Демография»

Здесь был раньше дневной стационар, который был уже не востребован в школе. У нас детский сад был переполненный, поэтому появилась такая необходимость открыть дополнительные группы. В рамках этой программы две дополнительные группы очень уютные и просторные, нам очень здесь нравится.

Елена Трепачева, заведующая детским садом № 324

Сравнить есть с чем, у меня дочка ходила в другой садик, и, конечно, условия здесь гораздо лучше. Очень много разных развивающих игрушек, то есть я прихожу за сыном, а он всегда чем-то занят. Не бывает такого, что он стоит и меня в дверях ждёт.

Александр и Екатерина Плотниковы

Детские сады были модернизированы в рамках соглашения между Минобром России и властями Башкортостана. Реализуется национальная программа «Демография». И вот по поручению полномочного представителя президента страны в ПФО была проведена проверка.

Акции БСТ

Те средства, которые выделялись, они использованы на самом деле эффективно. Я удовлетворён теми условиями, в которых наши дети сегодня воспитываются. Спасибо тем людям, которые нашими детьми занимаются.

Алексей Касьянов, главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан
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