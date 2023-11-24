В Уфе проверили детские сады, модернизированные по нацпроекту «Демография»

Сравнить есть с чем, у меня дочка ходила в другой садик, и, конечно, условия здесь гораздо лучше. Очень много разных развивающих игрушек, то есть я прихожу за сыном, а он всегда чем-то занят. Не бывает такого, что он стоит и меня в дверях ждёт.

Александр и Екатерина Плотниковы