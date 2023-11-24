В перинатальном центре Уфы родился 250-тысячный малыш

В Республиканском перинатальном центре родился 250-тысячный малыш. У супругов Гульсасак и Ильнура Буляковых из Уфы появился на свет третий сын. Счастливую семью поздравил медицинский персонал. Малыш родился 22 ноября, его назвали Нуриманом.

Республиканский перинатальный центр принимает беременных со сложными диагнозами из всех городов и районов Башкортостана. Для спасения жизни ребенка и матери лечебное учреждение оснащено современной техникой.