В Башкирии вложат почти 1,5 млрд рублей в новое предприятие

В республике вложат около 1,5 млрд рублей в новое производство. Проект запустит компания «Поревит. Уфа». Соглашение было подписано в рамках международного форума в башкирской столице.

Завод запустят в особой экономической зоне "Алга". Предприятие будет работать над выпуском тротуарной плитки и многих других элементов для благоустройства.