В России разработали анти-вейп систему

Российские ученые создали первую антивейп-систему, которая сможет вычислять наличие вредных примесей в воздухе. Разработкой занимаются сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Проект разрабатывается прежде всего для учебных заведений для пресечения фактов курения электронной сигареты. Устройство подключается через Wi-Fi и предупреждает в мессенджере о факте курения.
Учеников устройство будет также оповещать о вреде, если в примеси воздуха обнаружится глицерин и пропиленгликоль. В настоящее время система проходит тестирование.