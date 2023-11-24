В России разработали анти-вейп систему

Проект разрабатывается прежде всего для учебных заведений для пресечения фактов курения электронной сигареты. Устройство подключается через Wi-Fi и предупреждает в мессенджере о факте курения.

Учеников устройство будет также оповещать о вреде, если в примеси воздуха обнаружится глицерин и пропиленгликоль. В настоящее время система проходит тестирование.