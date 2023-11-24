В Совете Федерации России начали тестировать смартфоны на ОС «Аврора»

В Совете Федерации начали тестирование смартфонов с отечественной операционной системой "Аврора". По словам сенатора Артема Шейкина, скорость работы ОС приемлемая.
В настоящее время тестирование проходят некоторые смартфоны. По словам чиновника, важно, чтобы гаджеты имели конкурентное преимущество по сравнению с другими популярными моделями зарубежных компаний.
В апреле 2023 году были презентованы смартфон и планшет на базе ОС "Аврора". Гаджеты предназначены для работы сотрудников государственных организаций и крупных коммерческих компаний.