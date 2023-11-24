В Уфе прошло торжественное собрание, посвященное Дню матери

11 семей из Башкортостана получили сегодня медали ордена «Родительская слава» и медали «Родительская доблесть». Награждение состоялось в государственном концертном зале «Башкортостан». Там прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.

Это желание так и осталось бы навсегда мечтой. Родить детей сама Фарида Салихова не могла. Но хрупкая снаружи и крепкая внутри женщина в один момент решила: в её доме всегда будет слышен детский смех. Так сначала один, потом второй приемный ребенок, в итоге с супругом Ильдусом Салиховым семья из Уфимского района уже воспитала пятерых и воспитывает сейчас еще восемь детей-сирот. И вот они на сцене государственного концертного зала «Башкортостан». Председатель Госсобрания республики вручает Салиховым медаль «Родительская доблесть». Награды удостоились пять семей из Башкортостана. Вручение медалей состоялось во время торжественного собрания, посвященного Дню матери.

Не только мамы, воспитавшие защитников Отечества, но и сами участники специальной военной операции поднялись сегодня на сцену. Ветеран СВО Венер Сафин, выполнявший боевые задачи в составе башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова, с супругой Гульназ, воспитывающие четверых детей, награждены медалью ордена «Родительская слава».

Мамы, успешно совмещающие воспитание детей с трудовой или общественной деятельностью; представители трудовых династий и не только. На торжественное собрание, посвященное Дню матери, пригласили порядка 500 женщин со всех районов и городов республики. Отдельное внимание на празднике – мамам участников СВО, особенно тем, кто еще и активно помогает бойцам.