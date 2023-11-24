В Башкирии могут построить завод по производству аккумуляторов

Такую возможность рассматривает белорусское предприятие. Договоренности обсудили на одной из площадок Недели бизнеса. Сегодня третий день международного мероприятия.
Были десятки тематических секций, сотни встреч между представителями предпринимательского сообщества из разных стран. В рамках форума, например, подписали соглашение о локализации нового предприятия в особой экономической зоне «Алга». Там будут производить тротуарную плитку и различные элементы благоустройства. В свою инициативу инвестор намерен вложить порядка 1,5 млрд рублей. Планируется создать 70 новых рабочих мест.
Эксперты много говорили об импортозамещении, подчеркивая широкие возможности Башкортостана, который может стать площадкой для многих новых производств.
Обсудили и новые возможности для развития партнерского финансирования. Башкортостан вошел в число четырех пилотных регионов по исламскому банкингу. В этой системе финансовые организации работают по принципам шариата: выдают деньги без процентов, но только под конкретные проекты.