В Башкирии таксист помешал пенсионерке отдать мошенникам крупную сумму

В Салавате благодаря таксисту пенсионерка не отдала свои сбережения мошенникам. Рустему Гумерову поступила, казалось, обычная заявка: клиент попросил забрать вещи у матери и привезти их в Оренбург. Таксист приехал по указанному адресу, забрал пакет у 92-летней пенсионерки и направился в соседнюю область. По приезде связался с заказчиком. Но мужчина засомневался в правдивости истории.

Когда приехал в Оренбург, выяснилось, что там деньги завернутые, 130 тысяч, и их нужно ему перевести. Меня насторожило, что такая большая сумма в пакете.

Бдительный мужчина отказался переводить деньги и сказал, что отдаст их лично, на что у оппонента была заготовлена череда отговорок, а потом и угрозы. После этого Рустем Гумеров отправился в полицию. Там выяснилось, что 92-летняя жительница Салавата стала жертвой телефонных мошенников. Как обычно, внук сказал, что по попал в аварию. Нужны деньги. Пенсионерка поверила, под диктовку злоумышленников собрала пакет с вещами, положила туда 140 тысяч рублей. Лишь рассказав о случившемся дочери, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и сообщила о происшествии в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сейчас пенсионерке вернули деньги. Ей удалось лично поблагодарить Рустема Гумерова.