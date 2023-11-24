В Башкирии выбирают лучший многоквартирный дом

В этом году конкурс изменили. Список номинаций расширили до 12, а также допустили участие МКД и придомовых территорий – раньше их не включали в республиканские программы по благоустройству. Победители получат денежную премию, которую можно будет потратить на благоустройство участка или выплату премии председателю совета дома.
Те, кто был в этом доме три года назад, сегодня его уже не узнает. Здание 2001 года постройки успело порядком износиться. Но жильцы преобразили его своими силами. Сначала приняли участие в «Башкирских двориках», затем – в программе капремонта. А после сами стали ежедневно поддерживать и улучшать состояние подъездов. Теперь многоквартирный дом на Мубарякова борется за звание лучшего в республиканском конкурсе.
На каждом этаже посадили цветы. Организовали подъездную библиотеку и пункты по сбору использованных батареек. Оформили тематические уголки. А самые талантливые жильцы обустроили импровизированную картинную галерею.
Своеобразным сердцем дома стало дерево, которое символизирует любовь жителей к Родине. 11 цветов листьев – это 11 цветов беретов разных родов войск. Здесь награждают кадетов и юнармейцев, собирают посылки на фронт.
Конкурсная комиссия оценивает дома в 12 номинациях. Это не только сами здания, но и прилегающая к ним территория. Внимание обращают и на внешний вид, и на безопасность и комфорт. В отдельную номинацию выделили и город Уфу.
Раньше побороться за звание лучшего могли только те дома, которые приняли участие в программах по комплексному ремонту подъездов и «Башкирские дворики». В этом году от этого требования решили отказаться. Уже поступило более 200 заявок из 53 муниципалитетов. Конкурс продлится до 1 декабря.