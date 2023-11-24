В Башкирии выбирают лучший многоквартирный дом

В этом году конкурс изменили. Список номинаций расширили до 12, а также допустили участие МКД и придомовых территорий – раньше их не включали в республиканские программы по благоустройству. Победители получат денежную премию, которую можно будет потратить на благоустройство участка или выплату премии председателю совета дома.

Те, кто был в этом доме три года назад, сегодня его уже не узнает. Здание 2001 года постройки успело порядком износиться. Но жильцы преобразили его своими силами. Сначала приняли участие в «Башкирских двориках», затем – в программе капремонта. А после сами стали ежедневно поддерживать и улучшать состояние подъездов. Теперь многоквартирный дом на Мубарякова борется за звание лучшего в республиканском конкурсе.

Дом наш объединился в результате проблем, которые нужно было решать. Проблемы безопасности, проблемы комфорта. Все это, объединившись, мы смогли сделать. Организовали чат дома, сделали себе мобильное приложение «Домовой». И, сплотившись, объединившись, стали вместе решать эти вопросы. Татьяна Кочанова, председатель совета многоквартирного дома

На каждом этаже посадили цветы. Организовали подъездную библиотеку и пункты по сбору использованных батареек. Оформили тематические уголки. А самые талантливые жильцы обустроили импровизированную картинную галерею.

Своеобразным сердцем дома стало дерево, которое символизирует любовь жителей к Родине. 11 цветов листьев – это 11 цветов беретов разных родов войск. Здесь награждают кадетов и юнармейцев, собирают посылки на фронт.

Конкурсная комиссия оценивает дома в 12 номинациях. Это не только сами здания, но и прилегающая к ним территория. Внимание обращают и на внешний вид, и на безопасность и комфорт. В отдельную номинацию выделили и город Уфу.

Конкурс направлен на инициативного жителя, на неравнодушного председателя, на жителей, которые очень бережно относятся к своей придомовой территории и многоквартирным домам. Тем более с этого года этот критерий несколько расширен. Эльвира Бикбулатова, член конкурсной комиссии, председатель профсоюза жизнеобеспечения Республики Башкортостан