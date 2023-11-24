В Уфе пройдет концерт, посвященный творчеству Фариды Кудашевой и Бахти Гайсина

В Уфе пройдет гала-концерт, посвященный творчеству заслуженных артистов Башкортостана Фариды Кудашевой и Бахти Гайсина. Мероприятие состоится 1 декабря. Это будет итог конкурса музыкальных талантов. В нем принимают участие исполнители из Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, городов Сочи, Нижневартовск, Тольятти, Тюмень, Ульяновск.

Цель вокального конкурса – сохранить духовное наследие известных деятелей искусств республики, укрепить дружбу народов. Члены жюри оценивают конкурсантов в различных номинациях и открывают новые таланты. На гала-концерте, посвященном творчеству и жизненному пути Фариды Кудашевой и Бахти Гайсина, выступят как дети, так и взрослые.