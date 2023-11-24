В Уфе прошел всероссийский просмотр в академию волейбола Светланы Сафроновой

Одна из самых титулованных волейболисток страны Екатерина Гамова в Уфе. Двукратная чемпионка мира участвовала во всероссийском просмотре в академию волейбола олимпийской чемпионки Светланы Сафроновой. В нём приняли участие девочки 2011 и 2012 годов рождения со всей страны.

Юные волейболистки ловят каждое слово Светланы Сафроновой. Олимпийскую чемпионку, главного тренера молодежной сборной России в Уфе ждали в особым нетерпением. С сентября здесь работает единственная в стране академия волейбола ее имени.

Еще одной звездной гостьей стала одна из самых титулованных волейболисток страны, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова. На просмотре она помогала Светлане Сафроновой выявить талантливых и перспективных спортсменок для обучения в школе волейбола.

Для волейболисток всероссийский просмотр в академию стал настоящим экзаменом на паркете. В Уфу приехали более 50 воспитанниц спортшкол по волейболу со всей страны. Участниц поделили на две подгруппы. Валерию Лопатину из Кировска в зале поддерживали родители. Аделина Габдрахманова представляла в Уфе нефтекамскую волейбольную школу.