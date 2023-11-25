Школы Уфимского района собирают гумконвой для бойцов СВО

В Уфимском районе готовят к отправке гумконвой. Объединились местные школы. Центральной частью колонны станет автомобиль «Нива», купленный и отремонтированный специально для поездки на фронт. Год назад центр уже отправлял на передовую 140 комплектов термобелья. Гуманитарная колонна отправится в зону боевых действий уже в декабре.
Стикеры на «Ниве» размещают особенно тщательно. Это главный вклад в победу учителей, школьников и их родителей. Павел Деркач, директор учебного центра, нашел машину в интернете. Выкупили и вместе привели в порядок: кто-то помог финансово, кто-то – трудом. Собрали 330 тысяч рублей. В декабре ее передадут уроженцу Уфимского района.
Помогли и ученики. На крыше «Нивы» одиннадцатиклассники оставили послания. Теплые слова дойдут до бойцов и через знаменитые письма-треугольники.
Также на фронт повезут медикаменты, плетеные сети, маскхалаты, варежки, свечи, «сухой» душ. И, конечно, личные посылки от родных и близких. Вклад внесла каждая школа района.
Гуманитарную колонну комплектуют уже в ближайшие дни. Она будет состоять исключительно из посылок из Уфимского района. На этом деятельность организаций образования по помощи бойцам не прекратится. В школах продолжают проводить акции «Письмо солдату», классные часы и патриотические концерты. Ведь важно не только самим помогать соотечественникам, но и приучать к этому подрастающее поколение.