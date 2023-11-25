Школы Уфимского района собирают гумконвой для бойцов СВО

В Уфимском районе готовят к отправке гумконвой. Объединились местные школы. Центральной частью колонны станет автомобиль «Нива», купленный и отремонтированный специально для поездки на фронт. Год назад центр уже отправлял на передовую 140 комплектов термобелья. Гуманитарная колонна отправится в зону боевых действий уже в декабре.

Стикеры на «Ниве» размещают особенно тщательно. Это главный вклад в победу учителей, школьников и их родителей. Павел Деркач, директор учебного центра, нашел машину в интернете. Выкупили и вместе привели в порядок: кто-то помог финансово, кто-то – трудом. Собрали 330 тысяч рублей. В декабре ее передадут уроженцу Уфимского района.

Боец находится сейчас в зоне СВО. Здесь его родственник, у него генеральная доверенность. То есть в ближайшее время мы переоформим автомобиль на этого бойца, и далее этот автомобиль будет передан именно ему. Боец у нас ушедший именно из Уфимского района в зону СВО. Соответственно, таким образом район поддерживает своих воинов. Павел Деркач, директор центра образование «Знание» с. Зубово

Помогли и ученики. На крыше «Нивы» одиннадцатиклассники оставили послания. Теплые слова дойдут до бойцов и через знаменитые письма-треугольники.

У нас в школе часто бывают такие мероприятия, что мы пишем письмо солдату либо отправляем какие-либо подарки. Я хочу им пожелать, чтобы они поскорее вернулись домой в целости и сохранности, и удачи им пожелать. Алмаз Канчурин, ученик 9 класса

Также на фронт повезут медикаменты, плетеные сети, маскхалаты, варежки, свечи, «сухой» душ. И, конечно, личные посылки от родных и близких. Вклад внесла каждая школа района.

Действительно это надо и необходимо – поддержка бойцов. Знаете, как один боец сказал, это, конечно, не моя это фраза. Когда, говорит, вы к нам приезжаете, от вас Родиной пахнет. И это дорогого стоит. Николай Ельников, глава администрации Уфимского района