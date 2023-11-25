В Башкирии продолжается отбор на военную службу по контракту

В пункты отбора службы по контракту могут обратиться мужчины до 65 лет и женщины до 45 лет. Продолжают вести набор желающих. Набор проходит в центральные части военного округа, идет отбор в роту операторов БПЛА. Женщины на передовой могут оказать помощь в качестве медперсонала, связиста или повара. Кроме того, у желающих есть шанс попасть и в одно из действующих именных подразделений, сформированных в республике.