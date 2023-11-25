Из Башкирии в зону СВО отправилась скорая, разрисованная детьми

Карета скорой помощи с отпечатками детских ладошек отправилась в зону спецоперации. Машину разукрасили подопечные одного из центров содействия семейному воспитанию. Спецтехнику предоставил Минздрав республики.

Оставляют тепло своих ладоней внутри скорой. Ребята рисуют фломастерами, указывают свои имена, возраст и пожелания. Для раненых бойцов трогательные слова и отпечатки станут своего рода оберегами, считают дети. Они напомнят воинам, что их дома ждут.

Также дети и их воспитатели два месяца готовили посылки с гуманитарной помощью для бойцов. Писали письма, рисовали мини-картины, делали талисманы. С трепетом ждали встречи с военнослужащими. И этот день настал. В гости к ним приехали бойцы и военный фельдшер.

Автомобиль с детскими ладошками и гуманитарной помощью отправится в расположение батальона им. А. Доставалова. Ранее ученики школы имени Героя Советского Союза Алымова села Михайловка Уфимского района участвовали в такой же патриотической акции. Тогда на передовую уехала «Нива Шевроле».