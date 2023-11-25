В Башкирии машина съехала в реку: погибла женщина и её дети

Жуткая трагедия произошла 24 ноября в Белорецком районе. В реку Белая упала машина с женщиной и двумя маленькими детьми.

Фото №1 - В Башкирии машина съехала в реку: погибла женщина и её дети

Как сообщают представители МЧС региона, инцидент зафиксировали на пешеходном мосту в деревне Азнагулово. Водительница не справилась с управлением и допустила съезд в реку. Женщина и два ребёнка 5 и 7 лет трагически скончались.

На место происшествия выехали следователи Белорецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по РБ. Происшествие находится на контроле руководства Следственного управления республики.

Фото: МЧС по РБ. 

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