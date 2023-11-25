В Башкирии для водителей развернули пункт обогрева

С 06:00 до 14:00 часов по местному времени введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых автомобилей на участке трассы М5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Челябинской области с 1548+651 км по 1779+000 км, в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий.