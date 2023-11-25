Две радиостанции Уфы стали победителями национальной премии «Радиомания»

24 ноября в Москве состоялось награждение победителей национальной премии «Радиомания». Она присуждается с 2002 года отличившимся радиодеятелям страны. В 2023 году было подано 268 работ из всех уголков России. Победители определялись в 20 номинациях.
Сразу две радиостанции из Уфы стали победителями национальной премии. В номинации «Новости» победы удостоилась программа «Итоги дня» радио «Спутник FМ — Уфимская волна». Лучшим признано утреннее шоу этой же радиостанции «Чак-Чак Норис». Также впервые за всю историю существования премии высшей награды удостоилось радио «Юлдаш». В номинации «Радиоигра» победу одержал проект «Теге өсәү».
Радио «Юлдаш» неоднократно становилось финалистом конкурса, а стало победителем в этом году. Это событие уникально в своем роде — впервые в истории премии награду вручили станции, вещающей не на русском, а на национальном языке. Ранее жюри конкурса даже не рассматривали такие проекты, хотя национальное вещание было и остается неотъемлемой частью жизни многоликой страны.