Две радиостанции Уфы стали победителями национальной премии «Радиомания»

Для нас это не первая победа в престижном конкурсе. В нашей наградной копилке уже 14 «Радиоманий». Это престижно и ответственно одновременно. «Спутник FМ» круглосуточно предлагает слушателям лучшие хиты западных и отечественных исполнителей, рассказывает о том, что происходит в Уфе и в республике, создает настроение и дарит подарки слушателям. Ежедневно эфир «Спутник FМ» слушают 128 тысяч человек. И мы благодарны каждому из них за то, что они с нами!

Роза Тухбатова, главный редактор радио «Спутник FМ — Уфимская волна»