Две радиостанции Уфы стали победителями национальной премии «Радиомания»

24 ноября в Москве состоялось награждение победителей национальной премии «Радиомания». Она присуждается с 2002 года отличившимся радиодеятелям страны. В 2023 году было подано 268 работ из всех уголков России. Победители определялись в 20 номинациях.

Фото №1 - Две радиостанции Уфы стали победителями национальной премии «Радиомания»

Сразу две радиостанции из Уфы стали победителями национальной премии. В номинации «Новости» победы удостоилась программа «Итоги дня» радио «Спутник FМ — Уфимская волна». Лучшим признано утреннее шоу этой же радиостанции «Чак-Чак Норис». Также впервые за всю историю существования премии высшей награды удостоилось радио «Юлдаш». В номинации «Радиоигра» победу одержал проект «Теге өсәү».

Для нас это не первая победа в престижном конкурсе. В нашей наградной копилке уже 14 «Радиоманий». Это престижно и ответственно одновременно. «Спутник FМ» круглосуточно предлагает слушателям лучшие хиты западных и отечественных исполнителей, рассказывает о том, что происходит в Уфе и в республике, создает настроение и дарит подарки слушателям. Ежедневно эфир «Спутник FМ» слушают 128 тысяч человек. И мы благодарны каждому из них за то, что они с нами!

Роза Тухбатова, главный редактор радио «Спутник FМ — Уфимская волна»

Радио «Юлдаш» неоднократно становилось финалистом конкурса, а стало победителем в этом году. Это событие уникально в своем роде — впервые в истории премии награду вручили станции, вещающей не на русском, а на национальном языке. Ранее жюри конкурса даже не рассматривали такие проекты, хотя национальное вещание было и остается неотъемлемой частью жизни многоликой страны.

Я уверена в высоком профессионализме нашей команды. «Юлдаш» — это огромный пласт оригинальных, интересных радиопроектов, замечательных передач и немалое число слушателей. Радио является любимой станцией для миллионов людей, понимающих башкирский и татарский языки. Горжусь, что в истории современного радио «Юлдаш» стала первой национальной станцией, победившей в столь масштабном конкурсе. Проект «Теге өсәү» хорошо знаком в республике, его талантливых ведущих Ямиля Ишмухаметова, Филюса Касимова, Айбулата Сисянбаева многие знают не только по эфирным проектам. Теперь про них узнали во всей стране!

Миляуша Ягафарова, главный редактор радио «Юлдаш»
Уфимская волна
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