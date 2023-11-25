Житель Башкирии едва не убил супругу: его остановили сыновья

22 октября в полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что муж угрожает ей убийством. В последнее время глава семьи начала злоупотреблять алкоголем. В злополучный день он вернулся домой поздно ночью, начал будить семью и скандалить. Поддавшись агрессии, мужчина начал нападать на жену. Он ударил несчастную, бросил в неё стул, который сломался об женщину. Мужчина схватил нож и начал угрожать супруге убийством.