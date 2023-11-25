Таксист из Башкирии защитил пенсионерку от мошенников

Бдительный таксист из Башкирии не дал 92-летней пенсионерке стать жертвой мошенников.
Женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что её внук попал в ДТП. В аварии якобы пострадала девушка, и, чтобы избежать уголовного преследования, пенсионерка должны была собрать вещи внука и вложить туда 100 тысяч рублей. Доверчивая женщина собрала всё необходимое и передала пакет через таксиста. Только после случившегося она созвонилась с дочерью и поняла, что связалась с мошенниками.
Таксист отвёз пакет в Оренбург, но встретившись с заказчиком понял, что имеет дело с мошенниками. Несмотря на угрозы и попытки подкупа, мужчина не повёлся на уловки злоумышленника и передал пакет в полицию.
Честного таксиста полицейские пригласили в отдел МВД России по городу Салавату. Руководитель отдела, полковник полиции поблагодарил его за честность, активную гражданскую позицию, а также вручил благодарственное письмо.
Фото: МЧС по РБ.