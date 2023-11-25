Таксист из Башкирии защитил пенсионерку от мошенников

Женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что её внук попал в ДТП. В аварии якобы пострадала девушка, и, чтобы избежать уголовного преследования, пенсионерка должны была собрать вещи внука и вложить туда 100 тысяч рублей. Доверчивая женщина собрала всё необходимое и передала пакет через таксиста. Только после случившегося она созвонилась с дочерью и поняла, что связалась с мошенниками.