Радий Хабиров рассказал о приоритетных направлениях развития Башкирии

«Мы не можем, ссылаясь на СВО и санкции, не развивать республику». Радий Хабиров дал большое интервью радиостанции «Комсомольская правда». Глава Башкортостана сообщил, что сейчас у региона три приоритета. Это содействие выполнению задач специальной военной операции, поддержка ее участников и их семей, а также стабильное развитие республики.

По словам руководителя региона, большую роль в этом играет сплоченность жителей Башкортостана. Радий Хабиров отметил рост инвестиций, открытие предприятий и беспрецедентно низкий уровень безработицы. По его словам, сейчас экономика региона превышает доковидный уровень.