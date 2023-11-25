Из Башкирии на Донбасс прибыл 101-й гумконвой

101-й гуманитарный конвой, сформированный по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова, прибыл на Донбасс. Адресную помощь для военнослужащих собирали и готовили жители 17 муниципальных образований.

Часть груза приобретена по поручению Главы Башкортостана на средства республиканского бюджета. В этом году на эти цели регион выделил более 90 млн рублей, 60 млн уже освоено. Перед отправкой наградили тех, кто отличился при формировании гумконвоя. 

От имени Главы Республики Башкортостан и от себя лично благодарю всех, кто принял участие в подготовке очередного гумконвоя. У нас помощь и поддержка от республики для наших ребят идёт стабильно, потому что мы своих не бросаем, победа будет за нами. 

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

33 автомобиля, два квадроцикла, пять мотоциклов, прицепные бани, стройматериалы, дрова, квадрокоптеры, инструменты, медикаменты, теплая одежда и даже питьевая вода – всё это распределили в 34 грузовых фургона. Повезут также двухъярусные кровати для больницы города Первомайска. Их сбором занимался Мишкинский район и бирские предприниматели. Также они подготовили пиролизную печь для бойцов.

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