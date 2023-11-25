Из Башкирии на Донбасс прибыл 101-й гумконвой

101-й гуманитарный конвой, сформированный по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова, прибыл на Донбасс. Адресную помощь для военнослужащих собирали и готовили жители 17 муниципальных образований.
Часть груза приобретена по поручению Главы Башкортостана на средства республиканского бюджета. В этом году на эти цели регион выделил более 90 млн рублей, 60 млн уже освоено. Перед отправкой наградили тех, кто отличился при формировании гумконвоя.
33 автомобиля, два квадроцикла, пять мотоциклов, прицепные бани, стройматериалы, дрова, квадрокоптеры, инструменты, медикаменты, теплая одежда и даже питьевая вода – всё это распределили в 34 грузовых фургона. Повезут также двухъярусные кровати для больницы города Первомайска. Их сбором занимался Мишкинский район и бирские предприниматели. Также они подготовили пиролизную печь для бойцов.