Из Башкирии на Донбасс прибыл 101-й гумконвой

От имени Главы Республики Башкортостан и от себя лично благодарю всех, кто принял участие в подготовке очередного гумконвоя. У нас помощь и поддержка от республики для наших ребят идёт стабильно, потому что мы своих не бросаем, победа будет за нами.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан