В Башкирии сотрудники Госкомитета по ЧС спасли ребёнка

Сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям спасли ребенка, провалившегося под лед. 13-летний мальчик переходил пруд возле села Ермолаево Куюргазинского района, когда ушел под воду в 50 метрах от берега.

К счастью, рядом оказались спасатели, проводившие профилактический рейд. Они транспортировали ребенка из воды на берег. После провели беседу и передали родителям.

Чуть позже специалисты эвакуировали мужчину 1993 года рождения. Он также провалился под лёд по пояс в 15 метрах от берега.

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