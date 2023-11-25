В Башкирии сотрудники Госкомитета по ЧС спасли ребёнка

Сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям спасли ребенка, провалившегося под лед. 13-летний мальчик переходил пруд возле села Ермолаево Куюргазинского района, когда ушел под воду в 50 метрах от берега.
К счастью, рядом оказались спасатели, проводившие профилактический рейд. Они транспортировали ребенка из воды на берег. После провели беседу и передали родителям.
Чуть позже специалисты эвакуировали мужчину 1993 года рождения. Он также провалился под лёд по пояс в 15 метрах от берега.