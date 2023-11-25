В Башкирии рыбаков предупредили об опасности нахождения на водоёмах

Спасатели выходят в рейды, чтобы предупредить рыбаков об опасности нахождения на водоемах. Так, накануне во время профилактического обхода на пруду в Белорецке спасатели эвакуировали двух молодых людей. А в Дюртюлинском районе они вытащили из воды провалившегося рыбака.

Выйти на такой лёд, конечно, можно, только вот исход может оказаться печальным. Вероятность того, что человек не окажется в воде, – 50 на 50. Но любители зимней рыбалки – это люди, порой забывающие о страхе.

Заводь реки Белой напротив Мелькомбината. Лёд тут только начал затягивать водную гладь. Несмотря на опасность, на небольшом участке водоёма в субботнее утро мы насчитали 17 рыбаков. Сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям республики просят любителей острых ощущений свернуть удочки. Имеют право. При толщине льда меньше семи сантиметров выходить на лёд запрещено.

Еще одно излюбленное место рыбаков недалеко от Уфы – пруд возле села Енгалышево Чишминского района. Акваторию водоёма спасатели решили обследовать на судне воздушной подушки. Эта техника может передвигаться как по льду, так и по воде.

К счастью, использовать судно для спасения утопающих сегодня не пришлось. Да и рыбаков на пруду в Енгалышево было немного. На весь водоём лишь один мужчина с сыном. Лёд оказался здесь потолще – около 10 сантиметров, но всё же опасность существует. Ощутили это и мы во время общения с рыбаком.

Именно поэтому спасатели рекомендуют рыбакам не собираться в одном месте по несколько человек. Соблюдать нужно дистанцию и во время передвижения по замерзшему водоёму.

В итоге двое молодых людей легли на лёд и начали звать на помощь. К счастью, рядом оказались спасатели, проводившие профилактический рейд. С помощью спасательной доски они эвакуировали со льда парней.