В уфимском кинотеатре прошла премьера фильма «Шаляпин в Уфе»

Оксана Фёдорова представила фильм «Шаляпин в Уфе». Премьера прошла в кинотеатре «Родина». Документальная работа рассказывает о становлении Фёдора Шаляпина как солиста. Именно на уфимской сцене и произошел его дебют.

Ещё в фойе кинотеатра «Родина» зрители переступают порог мира музыки. В репертуаре струнного квартета сегодня и «Элегия» Массне, которая наиболее известна ценителям в исполнении знаменитого русского баса. В кинозале фильм, в расписании которого нет.

Первый показ документальной картины «Шаляпин в Уфе» – это проект телеведущей Оксаны Фёдоровой. Съемки проходили в мае в Уфе, в местах, которые связаны с жизнью и творчеством Фёдора Шаляпина.

Спустя не один десяток лет в интервью иностранным журналистам Шаляпин рассказывал о своём первом дебюте. 17-летнего хориста заметили и поставили вместо заболевшего артиста в сольной партии Стольника в опере «Галька».

Консультировали авторов фильма руководитель музейного проекта «Шаляпин в Уфе» Анастасия Баранова и председатель Уфимского Шаляпинского центра Елена Замрий.

Зрители смогут узнать о ранее неизвестных фактах уфимского этапа знаменитого русского баса.

После просмотра фильма Оксана Фёдорова пообщалась со зрителями. Шаляпин дебютировал сольно на уфимской сцене благодаря своему таланту и стечению обстоятельств. Вот и на премьере фильма элемент случайности присутствовал. Оксана Фёдорова попросила спеть уфимского студента из зрительного зала.

Об идее снять фильм о Федоре Ивановиче незадолго до смерти говорила Галина Бельская, её называли «госпожа Шаляпина» – так тесно переплелись их судьбы. По инициативе хранительницы памяти великого певца был открыт шаляпинский концертный зал и проводился фестиваль «Шаляпинские вечера».