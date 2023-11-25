Победителями премии «Радиомания-2023» стали две радиостанции Уфы

Сразу две уфимские радиостанции стали победителями национальной премии «Радиомания-2023». В номинации «Новости» радийного «Оскара» удостоилась программа «Итоги дня», которая выходит на «Спутник FМ». Кроме того, лучшим признано утреннее шоу «Чак-Чак Норис». И впервые за всю историю существования премии высшей награды удостоилось радио «Юлдаш». В номинации «Радиоигра» победу одержал проект «Теге өсәү». Торжественная церемония вручения «золотых микрофонов» состоялась в Москве.

Практически любой, кто слушает радио «Юлдаш», начинает утро вместе с ними. Голоса, не оставляющие никого равнодушным, те самые трое, которые точно знают, в чем секрет бодрого дня: не только в кофе, но и в хороших песнях и шутках.

Юмор, темы на злобу дня и музыка – ничего лишнего, то, за что радиослушатели и полюбили утреннее шоу «Теге өсәү», что буквально означает «Те трое». Его ведущие Филюс Касимов, Ямиль Ишмухаметов и Айбулат Сисанбаев вещают каждый день с 7 до 10 утра.

В сценарии и по-настоящему народные конкурсы. Один из самых популярных – игра «Узен кой», что в переводе означает – длинная мелодия. Главная задача участников – перепеть друг другу, исполняя народные песни.

Именно с этой игрой команда радиошоу заявилась на конкурс «Радиомания». Чтобы стать участниками, авторы должны были перевести фрагмент эфира на русский язык. И, похоже, жюри действительно прониклись веселой троицей. Вот момент долгожданного триумфа – впервые в истории премии «Радиомания» награду вручили станции, вещающей не на русском, а на национальном языке.

Другой авторский проект – «Караш» журналиста и главного редактора радиостанции Миляуши Ягафаровой – занял почетное второе место. В своей программе, или, как сейчас модно говорить, подкасте, она составляет своеобразный радиопортрет гостей студии.

А ведь ранее жюри конкурса даже не рассматривали такие проекты, хотя национальное вещание было и остается неотъемлемой частью жизни многоликой страны.