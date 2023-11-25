Владимир Путин присвоил жительнице Башкортостана звание «Мать-героиня»

Владимир Путин присвоил федеральные награды семьям из Башкортостана.Соответствующий указ Президента России опубликован на официальном портале правовой информации. Звания «Мать-героиня» удостоена жительница деревни Юламаново Аургазинского района Вере Ивановой. Знак отличия вручается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

Если бы за каждого ребенка полагалась медаль, у Веры Ивановой их было бы 10. О том, что семья будет многодетной, глава семейства знал, будучи молодым. И ещё до встречи с супругой начал готовиться к этому. Оказалось, что взгляды молодых на этот вопрос совпали.

Он большой стол сделал. Родителям сказал, что у него будет 14 детей. Вера Иванова

Праздник или выходные – гостей в этом доме много всегда. Это родные братья и сестры, их дети и внуки. Очередной повод собраться вместе за одним столом – канун святого для семьи события – Дня матери. Человек, который подарил им жизнь, сегодня сам принимает презенты.

Аистов на крышу поставил и пошли дети. Не я виноват, это аисты виноваты. Алексей Иванов

Ботинок с появлением внуков в этой семье стало больше. Помнить бабушке и дедушке уже нужно в два раза больше имен. Самому старшему сыну матери героини – 47 лет. Он сам дважды дедушка.

Рядом со мной моя дочь и внучка. Сложно было быть старшим – дружно играли, дружно дрались. Геннадий Ивановой, старший сын

Вера Иванова и Алексей Иванов на двоих имеют более 50 лет стажа работы в школе. Глава семейства был председателем колхоза, занимался фермерством и начал строить церковь в родном селе. Быть родителями 10 детей не мешало им работать и созидать, скорее, наоборот, вдохновляло на подвиги. Кроме того, когда старший сын был школьником, его одноклассник и лучший друг осиротел. Ивановы, не задумываясь, сделали его членом своей семьи. Так что детей у них, если быть точнее, 11.

Сначала необычно было, но я влился. Аскар Гараев