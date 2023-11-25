ХК «Салават Юлаев» одержал победу в матче в свой день рождения

Уфимский «Салават Юлаев» оказался сильнее челябинского «Трактора» в день рождения клуба. Сегодня исполнилось 62 года с момента появления в республике хоккейной команды. Первые 40 минут матча были безголевыми.

Открыть счёт удалось только в заключительном периоде. Сначала шайбу забросил Владислав Ефремов, но после видеопросмотра взятие ворот не засчитали. Зато к голу Данила Башкирова вопросов не было. Как и к голу Хмелевского, который оставлял команду в меньшинстве на 6 минут. Также отличились Ливо и Ефремов. 4:0 – победа «Салавата».