Сварщик из Башкирии стал лучшим в мире на международном конкурсе

Житель Кармаскалинского района Василий Пащенко одержал победу в номинации «Ручная дуговая сварка» на международном конкурсе профмастерства 2023 Arc Cup International Welding Competition, который проходил в Китае.
Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава республики Радий Хабиров.
Мужчина трудится на предприятии «Газпром трансгаз Уфа» и имеет 6-й разряд электросварщика. В командном зачете на этом престижном конкурсе наши участники из России также стали лидерами: мы обошли кандидатов на победу из Монголии, Китая, Беларуси, Болгарии, Индии, Южно-Африканской республики.
Радий Хабиров поздравил победителя и его коллег, и отметил, что молодежи, которая выбирает будущую профессию, стоит брать с победителей пример.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова