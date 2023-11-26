Сварщик из Башкирии стал лучшим в мире на международном конкурсе

Житель Кармаскалинского района Василий Пащенко одержал победу в номинации «Ручная дуговая сварка» на международном конкурсе профмастерства 2023 Arc Cup International Welding Competition, который проходил в Китае.

Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава республики Радий Хабиров.

Мужчина трудится на предприятии «Газпром трансгаз Уфа» и имеет 6-й разряд электросварщика. В командном зачете на этом престижном конкурсе наши участники из России также стали лидерами: мы обошли кандидатов на победу из Монголии, Китая, Беларуси, Болгарии, Индии, Южно-Африканской республики.

Радий Хабиров поздравил победителя и его коллег, и отметил, что молодежи, которая выбирает будущую профессию, стоит брать с победителей пример.

Несмотря на глобальную цифровизацию, роль человека на производстве – вот такого, с золотыми руками, с головой, с хорошим профессиональным образованием и компетенциями – по-прежнему очень велика. Радий Хабиров, Глава Башкирии