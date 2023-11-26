Мобилизованный из Башкирии рассказал о быте солдат на передовой

Мобилизованный боец с позывным «Молчун» не так давно приехал домой в краткосрочный отпуск. По словам корреспондента издания «Огни Агидели» Альфии Андросенко, мужчина в зоне СВО служит военным поваром.

Как рассказал сам боец, на передовой парень находится более года, и жизнь в военно-полевых условиях уже давно стала для него привычной. Из республики часто приходят гуманитарные грузы для того, чтобы обеспечить наших ребят всем необходимым. А еще из родной Башкирии к ним частенько приезжают артисты поддержать боевой дух солдат. Кроме того, у местных жителей ребята покупают свежее мясо, готовят шашлыки – продовольствия хватает.

Начинаются зимние холода: наши бойцы топят блиндажи и запасаются дровами, рассказал «Молчун». А недавно в зоне несения службы появилась связь – теперь можно звонить родным. Днем и ночью бойцы ходят в караул, так что поспать не всегда удается.

Сейчас наш герой, находясь в отпуске, все свободное время проводит со своей 8-летней дочуркой, которая, как и все его родные, ждет скорейшего возращения папы домой. Но совсем скоро воин отправится обратно в свое подразделение защищать рубежи нашей Родины.

Мы тоже желаем бойцу и всем нашим ребятам скорейшего возвращения домой – в родной Башкортостан!

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.