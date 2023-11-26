В Башкирии женщины сначала делают карьеру, потом становятся мамами

Такую статистику приводит Башстат. По данным ведомства, в прошлом году доля детей, которые родились у женщин в возрасте от 20 до 24 лет, составляла 16,5%. В 1990 году этот показатель был выше более чем в 2 раза, и составлял 37,4%.
Эксперты сделали вывод, что в Башкирии женщины предпочитают сначала продвинуться по карьерной лестнице и достичь успеха в профессиональной сфере.
Это особенно актуально для представительниц слабого пола с высшим образованием. Только в прошлом году больше половины женщин, которые стали мамами, имели высшее образование.