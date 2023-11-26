В День матери Глава Башкирии рассказал о многодетной семье из Давлеканово

В многодетной семье Курманаевых из Давлеканово воспитываются одиннадцать детей: пятеро сыновей и шесть дочек, рассказал Радий Хабиров в своих социальных сетях.
Мама – Гульназ Фаиловна – помимо семьи, занимается общественной работой. Она руководит Центром защиты семьи, материнства и детства «Нурсултан», возглавляет районный женсовет, состоит в Республиканском родительском совете, Общественном совете Давлекановского района и совете союза «Родительская палата». Кроме того, женщина является членом экспертного состава Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ.
Вместе с тем, она участвует в различных конкурсах. В частности, она одержала победу в республиканском конкурсах «Супермама», «Женщина – мать нации» и национальной премии «Лидеры региона».
В 2021 году чета Курманаевых получила медаль «Родительская доблесть». А недавно Гульназ Фаиловне присвоено звание «Мать-героиня».
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова