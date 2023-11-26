В День матери Глава Башкирии рассказал о многодетной семье из Давлеканово

Конечно, вся эта активность возможна в том случае, если в семье есть понимание, крепкая поддержка. Благодарю всех родителей, в чьих семьях звучит детских смех, кто своим примером доказывает, что в Башкортостане можно счастливо жить, успешно работать и воспитывать детей. А Гульназ Курманаеву и всех наших женщин поздравляю с Днём матери! Желаю счастья, здоровья вам и вашим близким!

Радий Хабиров, Глава Башкирии