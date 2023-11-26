В День матери Глава Башкирии рассказал о многодетной семье из Давлеканово

В многодетной семье Курманаевых из Давлеканово воспитываются одиннадцать детей: пятеро сыновей и шесть дочек, рассказал Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Фото №1 - В День матери Глава Башкирии рассказал о многодетной семье из Давлеканово

Мама – Гульназ Фаиловна – помимо семьи, занимается общественной работой. Она руководит Центром защиты семьи, материнства и детства «Нурсултан», возглавляет районный женсовет, состоит в Республиканском родительском совете, Общественном совете Давлекановского района и совете союза «Родительская палата». Кроме того, женщина является членом экспертного состава Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ.

Вместе с тем, она участвует в различных конкурсах. В частности, она одержала победу в республиканском конкурсах «Супермама», «Женщина – мать нации» и национальной премии «Лидеры региона».

В 2021 году чета Курманаевых получила медаль «Родительская доблесть». А недавно Гульназ Фаиловне присвоено звание «Мать-героиня».

Конечно, вся эта активность возможна в том случае, если в семье есть понимание, крепкая поддержка. Благодарю всех родителей, в чьих семьях звучит детских смех, кто своим примером доказывает, что в Башкортостане можно счастливо жить, успешно работать и воспитывать детей. А Гульназ Курманаеву и всех наших женщин поздравляю с Днём матери! Желаю счастья, здоровья вам и вашим близким!

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

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