В Уфе ночью пожар унес жизнь 48-летнего мужчины

Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии. Пожар начался 26 ноября в 00:30. Загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом общей площадью 48 квадратных метров по улице Тепличной.

Мужчина, 1984 года рождения, пытался потушить огонь самостоятельно, в результате чего сильно порезал руки. Ему потребовалась помощь медиков. К сожалению, во время разбора места пожара спасатели обнаружили фрагменты тела мужчины, 1975 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России с целью установления причин и обстоятельств трагедии.