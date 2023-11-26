В Уфе ночью пожар унес жизнь 48-летнего мужчины

Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии. Пожар начался 26 ноября в 00:30. Загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом общей площадью 48 квадратных метров по улице Тепличной.

Фото №1 - В Уфе ночью пожар унес жизнь 48-летнего мужчины

Мужчина, 1984 года рождения, пытался потушить огонь самостоятельно, в результате чего сильно порезал руки. Ему потребовалась помощь медиков. К сожалению, во время разбора места пожара спасатели обнаружили фрагменты тела мужчины, 1975 года рождения.   

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России с целью установления причин и обстоятельств трагедии.  

Фото: МЧС по РБ

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