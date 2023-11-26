В Башкирии погибла семейная пара из Челябинской области

Накануне в экстренные службы Башкирии поступило сообщение о том, что в деревню Подольский Иглинского района на реку Сим отправилась семейная пара – супруг, 1952 года рождения, и супруга, 1954 года рождения.

С вечера телефоны обоих были вне зоны доступа сети. На поиски отправился их знакомый. Неподалеку от предположительного места рыбалки он увидел машину, которая принадлежала пропавшим. Около полыньи обнаружил вещи (ледовый бур, рукавицы и рыболовное снаряжение).

Мужчина осмотрел место происшествия и увидел торчащие ноги из полыньи. После этого он связался с экстренными службами.

Тела обоих пропавших нашли прибывшие на место сотрудники МЧС по республике и полицейские. Выехали спасатели госкомитета Башкирии по ЧС.

Установлено, что пара приехала в наш регион из Челябинской области. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.