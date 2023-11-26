Неделя бизнеса в Уфе: итоги международного форума

Китаю на этом форуме особое внимание, учитывая какими стремительными темпами сейчас развиваются отношения у России с Поднебесной. Для переговоров с китайскими партнёрами в Конгресс-холле выделили даже отдельную зону, назвав её «Территория сотрудничества. Пекин». Такие же деловые площадки у постоянных международных партнеров страны – Беларуси и Казахстана. С этими государствами Россия тесно сотрудничает и в будущем намерена еще больше укреплять торгово-экономические отношения. Так, в рамках Недели бизнеса с иностранными коллегами обсудили возможность строительства в Башкортостане завода по производству аккумуляторов. Такую возможность рассматривает белорусское предприятие. Вообще на форуме эксперты много говорили об импортозамещении, подчеркивая широкие возможности Башкортостана, который может стать площадкой для многих новых производств.