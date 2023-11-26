Неделя бизнеса в Уфе: итоги международного форума

Главным событием уходящих семи дней стал международный форум «Неделя бизнеса». Мероприятие, собравшее на одной площадке более 500 иностранных гостей из 23 стран мира. Не только постоянные партнеры нашей страны – Китай, Белоруссия и Казахстан, но и представители таких государств, как Венесуэла, Индонезия и Куба. Столица Башкортостана превратилась в площадку для укрепления деловых связей и налаживания новых контактов в сфере торгово-экономического сотрудничества. Подписаны десятки соглашений, по некоторым из которых инвесторы уже готовы начать строительство новых предприятий и не только.

Соглашение о поставках сельхозпродукции между Башкортостаном и Китаем. Делегация из Поднебесной приехала в Уфу с большими намерениями. Об этом можно судить по количеству предпринимателей, прибывших на Международную неделю бизнеса. А еще в республике может появиться фиброцементный завод. Об этом глава Башкортостана говорил с председателем правления китайской компании «Цзянси Оуши Уилли Индастриал» Хуанг Шихуа. Радий Хабиров отметил заинтересованность региона и поручил экономическому блоку правительства проработать с инвестором вопрос.

В республике действует широкий спектр мер поддержки предпринимательских инициатив. Мы хотим, чтобы этот проект стал одним из флагманских в нашей республике со стороны Китая. Готовы предложить компенсацию затрат на инженерную инфраструктуру, обеспечим трудовыми ресурсами, а также предоставим налоговые льготы и освободим от уплаты таможенных сборов при поставке из Китая необходимого для строительства завода оборудования.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Китаю на этом форуме особое внимание, учитывая какими стремительными темпами сейчас развиваются отношения у России с Поднебесной. Для переговоров с китайскими партнёрами в Конгресс-холле выделили даже отдельную зону, назвав её «Территория сотрудничества. Пекин». Такие же деловые площадки у постоянных международных партнеров страны – Беларуси и Казахстана. С этими государствами Россия тесно сотрудничает и в будущем намерена еще больше укреплять торгово-экономические отношения. Так, в рамках Недели бизнеса с иностранными коллегами обсудили возможность строительства в Башкортостане завода по производству аккумуляторов. Такую возможность рассматривает белорусское предприятие. Вообще на форуме эксперты много говорили об импортозамещении, подчеркивая широкие возможности Башкортостана, который может стать площадкой для многих новых производств.

Фото №1 - Неделя бизнеса в Уфе: итоги международного форума

На полях форума Глава Башкортостана вместе с министром промышленности и строительства Казахстана провели рабочую встречу с руководителями башкирских предприятий. Они рассказали о своей деятельности и о том, в каких направлениях могут сотрудничать с Казахстаном. Руководитель профильного ведомства зарубежного государства отметил высокий потенциал сотрудничества двух республик.

Нам успешно удаётся строить диалог между башкортостанскими и казахстанскими предприятиями во многом благодаря тому, что у нас близкие культурные ценности. И наше общее духовное наследие позволяет легко выстраивать диалог в бизнесе.

Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан
Пенальти

Считаю, что внешнеэкономические отношения Башкортостана и Казахстана находятся как раз на взлёте. Мы это видим по объёму товарооборота, по нашим социально-культурно и гуманитарным отношениям, по взаимной индустриальной интеграции. Возможности на самом деле чрезвычайно широкие. У нас и экономики очень схожие. Нам понятна структура ведения бизнеса в Казахстане.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В условиях турбулентности международных отношений сотрудничество со странами ближнего зарубежья выходит на первый план. Стремительно развиваются торгово-экономические связи у Башкортостана с Турецкой республикой. Годовой товарооборот достиг 68 миллиардов рублей, а это в два раза больше, чем в 2021-м.

Я думаю, это очень полезный форум, тут хорошие встречи и секции. Из Турции в Башкортостан приехали бизнесмены, для них этот форум откроет двери сотрудничества. Мы уверены, что здесь будут достигнуты новые договорённости. Я уверен: торгово-экономические отношения в будущем у России с Турцией будут развиваться, у нас и сейчас отношения во всех сферах хорошие.

Угур Йылмаз, генеральный консул Турции в Казани

Это 16-я по счету Неделя бизнеса в Уфе. С каждым разом круг участников становится шире. В нынешнем году более 20 стран изъявили желание приехать в столицу Башкортостана для налаживания деловых контактов. Площадкой проведения масштабного форума стал Конгресс-холл. Именно отсюда в ближайшие дни стоит ожидать новостей о подписании новых и выгодных соглашений как для России, так и для Башкортостана в частности. Продлится Неделя бизнеса до 1 декабря.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна