Неделя бизнеса в Уфе: итоги международного форума

Главным событием уходящих семи дней стал международный форум «Неделя бизнеса». Мероприятие, собравшее на одной площадке более 500 иностранных гостей из 23 стран мира. Не только постоянные партнеры нашей страны – Китай, Белоруссия и Казахстан, но и представители таких государств, как Венесуэла, Индонезия и Куба. Столица Башкортостана превратилась в площадку для укрепления деловых связей и налаживания новых контактов в сфере торгово-экономического сотрудничества. Подписаны десятки соглашений, по некоторым из которых инвесторы уже готовы начать строительство новых предприятий и не только.
Соглашение о поставках сельхозпродукции между Башкортостаном и Китаем. Делегация из Поднебесной приехала в Уфу с большими намерениями. Об этом можно судить по количеству предпринимателей, прибывших на Международную неделю бизнеса. А еще в республике может появиться фиброцементный завод. Об этом глава Башкортостана говорил с председателем правления китайской компании «Цзянси Оуши Уилли Индастриал» Хуанг Шихуа. Радий Хабиров отметил заинтересованность региона и поручил экономическому блоку правительства проработать с инвестором вопрос.
Китаю на этом форуме особое внимание, учитывая какими стремительными темпами сейчас развиваются отношения у России с Поднебесной. Для переговоров с китайскими партнёрами в Конгресс-холле выделили даже отдельную зону, назвав её «Территория сотрудничества. Пекин». Такие же деловые площадки у постоянных международных партнеров страны – Беларуси и Казахстана. С этими государствами Россия тесно сотрудничает и в будущем намерена еще больше укреплять торгово-экономические отношения. Так, в рамках Недели бизнеса с иностранными коллегами обсудили возможность строительства в Башкортостане завода по производству аккумуляторов. Такую возможность рассматривает белорусское предприятие. Вообще на форуме эксперты много говорили об импортозамещении, подчеркивая широкие возможности Башкортостана, который может стать площадкой для многих новых производств.
На полях форума Глава Башкортостана вместе с министром промышленности и строительства Казахстана провели рабочую встречу с руководителями башкирских предприятий. Они рассказали о своей деятельности и о том, в каких направлениях могут сотрудничать с Казахстаном. Руководитель профильного ведомства зарубежного государства отметил высокий потенциал сотрудничества двух республик.
В условиях турбулентности международных отношений сотрудничество со странами ближнего зарубежья выходит на первый план. Стремительно развиваются торгово-экономические связи у Башкортостана с Турецкой республикой. Годовой товарооборот достиг 68 миллиардов рублей, а это в два раза больше, чем в 2021-м.
Это 16-я по счету Неделя бизнеса в Уфе. С каждым разом круг участников становится шире. В нынешнем году более 20 стран изъявили желание приехать в столицу Башкортостана для налаживания деловых контактов. Площадкой проведения масштабного форума стал Конгресс-холл. Именно отсюда в ближайшие дни стоит ожидать новостей о подписании новых и выгодных соглашений как для России, так и для Башкортостана в частности. Продлится Неделя бизнеса до 1 декабря.