101-й гумконвой из Башкирии прибыл на Донбасс

Всё для победы. 101-й гуманитарный конвой, сформированный по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова, прибыл на Донбасс. Адресную помощь добровольцам и мобилизованным оказали организации, общественные объединения и неравнодушные граждане 17 городов и районов республики.

Автопарк башкирских военнослужащих пополнился новыми внедорожниками. Мобилизованным и контрактникам привезли 33 автомобиля повышенной проходимости, прицепные бани, пиломатериалы, а также большое количество специальных средств. Свой вклад в общее дело внесли и общественные организации, а также неравнодушные жители республики.

К гуманитарным колоннам из Башкортостана на Донбассе уже привыкли. Брендированный караван приезжает сюда практически каждую неделю. Сейчас уже 101-й по счету гумконвой направляется на позиции к нашим ребятам.

22 грузовые фуры разъехались по всему Донбассу в сопровождении наших военнослужащих. Мы едем на встречу с бойцами, которые удерживают рубежи на Краснолиманском направлении.

Бензопилы, рации, тепловизоры, генераторы, печки-буржуйки, стройматериалы, сетка-рабица. По заявкам командиров подразделений на Донбасс привезли всё самое необходимое, чтобы помочь ребятам сохранить жизни и выполнить боевую задачу.

На следующей точке военнослужащим предают новые квадроциклы, которые отправила республика. Технику получили бойцы подразделения, которое стоит на передовой. Мобилизованным передали и десять антидронных ружей на общую сумму почти 5 миллионов рублей. Каждое такое спецсредство помогает сохранить жизни нашим бойцам.

Следующая остановка в пригороде Донецка. Встречаемся с бойцами отряда «Ватан», по заявкам которых из Башкирии им отправили всё самое необходимое, в том числе 40 раций.

Привезли то, что нужно было, в том числе радиостанции. Благодаря нашей республике наши скрытые переговоры на позициях враг уже просто так прослушать не сможет. позывной «Предел»

Тысячи добровольцев и мобилизованных стоят на защите мирного населения Донецкой народной республики. Уже под вечер доезжаем до города Волноваха. В условленном месте встречаемся с нашими земляками, которым также привезли горюче-смазочные материалы, запчасти для автомобилей, посылки из дома и антидронные ружья, которые так необходимы на передовой.