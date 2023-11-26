В Уфе открыли второй снегоплавильный завод

Неделя началась с «Дня жестянщика». Зима пришла не то чтобы неожиданно, но все же застала жителей региона врасплох. Массовые аварии на трассах, которым предшествовал ледяной дождь, и очереди в травмпунктах. В некоторых районах температура опускалась до -20. Однако к концу недели вновь потеплело. В первую половину декабря синоптики обещают относительно теплую погоду, температура не будет опускаться ниже шести. Возможны снег с дождем.

Коммунальщики тем не менее готовятся к любым погодным условиям. В столице республики, например, открыли второй снегоплавильный завод. Он рассчитан на районы южной части города.

Аэратор должен обеспечить комфорт жителей ближайших домов. Орошение запускают несколько раз в день. Он способен растопить 1200 кубов осадков в сутки. Система работает в автономном режиме. Неисправности отображаются на приборах в операторской.

Снегоплавильный завод в южной части города – второй в Уфе. На улицу Сагита Агиша едет коммунальная техника Ленинского, Кировского и Советского районов.