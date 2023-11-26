Медали и почетные звания: как в Башкирии отпраздновали День матери

Праздник, посвященный самому дорогому для каждого человека. В республике отметили Международный день матери. На неделе указом Президента страны в Башкортостане стало больше на одну маму-героиню. Женщина из Аургазинского района удостоена звания за воспитание 10 детей. В Уфе прошло торжественное собрание в честь праздника. 11 семей получили медали ордена «Родительская слава» и медали «Родительская доблесть».
Самые трогательные песни для мамы. От пронзительной мелодии, букета цветов и того, что сын снова дома, Флюза Галиуллина не выдержала и прослезилась. Солист Башгосфилармонии Радик Динахметов, он же боец с позывным «Асян», уже полгода защищает Родину в составе полка «Башкортостан». Поздравить самого дорогого человека артист решил заранее. Отпуск подходил к концу. На днях он вновь отправился в зону СВО. Попросил молиться за него, самые сильные пожелания – мамины.
Если бы за каждого ребенка полагалась медаль, у Веры Ивановой их было бы 10. О том, что семья будет многодетной, глава семейства знал, будучи молодым. И еще до встречи с супругой начал готовиться к этому. Оказалось, что взгляды молодых на этот вопрос совпали.
Праздник или выходные – гостей в этом доме много всегда. Это родные братья и сестры, их дети и внуки. Очередной повод собраться вместе за одним столом – канун святого для семьи события, Дня матери. Человек, который подарил им жизнь, сегодня сама принимает презенты.
Вера Иванова официально стала матерью-героиней. Высокое звание присвоено Президентом страны. Жительница Уфимского района Фарида Салихова тоже знала еще молодой: ребенок у нее будет не один. Грезила о большой семье. Это желание так и осталось бы навсегда мечтой. Родить детей сама Фарида Салихова не смогла. Но хрупкая только снаружи и крепкая внутри женщина решила: в её доме всегда будет детский смех. Сначала взяли одного, потом второго малыша. В общей сложности воспитали 13 детей-сирот. На сцене концертного зала «Башкортостан» семья в полном составе. За укрепление института семья супруги удостоились медали «Родительская доблесть». Награды получили пять семей из Башкортостана.
Не только мамы, воспитавшие защитников Отечества, но и сами участники специальной военной операции поднялись на сцену. Ветеран СВО Венер Сафин, выполнявший боевые задачи в составе башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова, с супругой Гульназ воспитывают четверых детей. Их каждодневный труд оценили медалью ордена «Родительская слава».
Мамы, успешно совмещающие воспитание детей с трудовой или общественной деятельностью, представители трудовых династий и женщины, воспитавшие героев. В зале их порядка 500, но живет героиня, по сути, почти в каждом доме, где хранят семейный очаг. Отдельное внимание на празднике – мамам участников СВО, особенно тем, кто помогает бойцам.
Праздник – очередной повод сказать мамам спасибо и напомнить женщинам, что их не всегда заметная глазу, но такая важная работа по воспитанию детей – самый ратный труд.