Медали и почетные звания: как в Башкирии отпраздновали День матери

Вера Иванова официально стала матерью-героиней. Высокое звание присвоено Президентом страны. Жительница Уфимского района Фарида Салихова тоже знала еще молодой: ребенок у нее будет не один. Грезила о большой семье. Это желание так и осталось бы навсегда мечтой. Родить детей сама Фарида Салихова не смогла. Но хрупкая только снаружи и крепкая внутри женщина решила: в её доме всегда будет детский смех. Сначала взяли одного, потом второго малыша. В общей сложности воспитали 13 детей-сирот. На сцене концертного зала «Башкортостан» семья в полном составе. За укрепление института семья супруги удостоились медали «Родительская доблесть». Награды получили пять семей из Башкортостана.