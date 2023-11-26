В Уфе подвели итоги «Кубка защитников Отечества»

В Уфе завершился «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов специальной военной операции. Это второе крупное спортивное мероприятие в стране. В нем приняли участие команды Приволжского и Уральского федеральных округов. Всего около 200 ветеранов. Они соревновались, общались, делились планами на будущее.

Так тепло победитель и серебряный призер турнира в настольном теннисе благодарят друг друга за игру. Подобные турниры – это не только про спорт. Здесь счет на табло уходит на второй план. На первое место выходят общение, знакомства и возможность найти себя в новой жизни, ведь здесь участники прошли специальную военную операцию.

Военный врач, участник турнира и сопровождающий команды Пермского края Валерий Лебедько – анестезиолог-реаниматолог, он ушел на спецоперацию добровольцем. Сейчас рассказывает о специфике работы медиков на передовой тем, кто только собирается в зону СВО. Объясняет, что действовать там нужно уверенно и быстро, ведь зачастую, чтобы спасти раненого бойца, важна каждая минута.

Все дни соревнований участников поддерживал Герой России Вячеслав Бочаров. Боевой опыт он получил в Афганистане, закрепив его в Чечне. А дальше был Беслан. Вячеслав Алексеевич одним из первых вошёл в здание спортзала и стал прикрывать бегущих детей.

Республика стала второй площадкой проведения столь крупного спортивного мероприятия для ветеранов СВО. Первый этап турнира прошел в августе в Кемеровской области. На соревнования в Уфу приехали 20 команд из Приволжского и Уральского федеральных округов.

Участники кубка не только соревновались. В рамках турнира в Уфе провели паралимпийский урок, а затем мастер-классы по разным видам спорта. В фехтовании нашел себя Тимур Лукманов из Абзелиловского района. Этот вид спорта стал для него самым эффективным способом реабилитации после полученного в зоне СВО ранения.

Участники выступали в шести разных дисциплинах, таких как стрельба из лука, пауэрлифтинг, волейбол сидя, армрестлинг. Уфа в качестве площадки для проведения «Кубка защитников Отечества» была выбрана неслучайно. В республике особое внимание уделяется развитию адаптивного спорта, есть победные традиции: здесь живут и тренируются чемпионы Паралимпийских игр. Функционируют крупные спортобъекты.