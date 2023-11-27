В Бирске введен частичный карантин по бешенству животных

В Бирске указом Главы Башкирии введен частичный карантин по бешенству. Согласно положениям документа, с 24 ноября действуют ограничения в эпизоотическом очаге на улице Зелёной, где находится личное подсобное хозяйство Е. Никитиной. Кроме того, введены ограничения в переулке Зеленый – данная территория также признана неблагополучной.