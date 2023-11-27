Начало недели в Башкирии будет теплым, но ветреным

О погоде на ближайшие несколько дней рассказали синоптики Башгидрометцентра. Согласно их прогнозам, в регионе в первые три дня рабочей недели будет тепло. Ожидается плюсовые значения температуры воздуха от +1 до +6 градусов. Сегодня, 27 ноября, в течение дня без осадков. Ветер будет юго-восточным умеренным.

Завтра, 28 ноября, ночь пройдет без осадков, а днем синоптики обещают дождь и мокрый снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Ночью температура воздуха составит от 0 до -5, при прояснениях до -11 градусов. Днем снова потеплеет: -1,… +4.