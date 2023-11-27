Под Уфой пьяный пенсионер насмерть задавил молодого мужчину

Накануне вечером в Уфимском районе в деревне Князево произошла смертельная авария, обстоятельства и причины которой в настоящее время устанавливают правоохранители, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

По предварительной информации, водитель автомобиля «СсангЙонг», 1956 года рождения, задавил мужчину, 1988 года рождения. Затем он столкнулся с машинами «ГАЗель» и «Рено Дастер». В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм.

По результатам освидетельствования, проведенного госавтоинспекторами, у виновника происшествия – водителя «СсангЙонг» – выявлено 0,424 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Подробности аварии уточняются.