В Уфе четвертый день ищут девочку-подростка

В Уфе продолжаются поиски 17-летней Таджидиновой Алсу Азизовны, 2006 года рождения. По данным поискового отряда ДПСО «БаРС» (БашРегионСпас), о местонахождении девочки нет информации с 24 ноября. Уточняется, что подросток нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в бежевую куртку и бежевые ботинки на шнурках.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Алсу, просьба сообщить по телефонам 8-937-31-02-112 или 112.