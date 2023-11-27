В Уфе две девушки, спасаясь от пожара, прыгали из окон горящего дома

Минувшей ночью в Уфе произошел пожар на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице Степана Халтурина. В пресс-службе МЧС по Башкирии уточнили, что в доме на каждом этаже расположено по четыре квартиры.

Дознаватель МЧС России сообщил, что пожар начался в подъезде на лестничной клетке, где одна из входных дверей была деревянной. Она очень быстро сгорела и огонь распространился внутрь квартиры.

Металлические входные двери на площадке также повреждены. В одной из квартир из-за высоких температур через дверь загорелось имущество на площади 3 квадратных метра.

Пожарным из задымленных помещений удалось вывести 12 жильцов, в том числе двух детей. С третьего этажа еще двух человек спасли с помощью автолестницы.

До прибытия пожарных на место происшествия две девушки, 17 и 18 лет, выпрыгнули со второго этажа, в результате чего обе получили серьезные травмы позвоночника. Их госпитализировали.

Еще пять человек, в том числе один ребенок, надышались продуктами горения, но от госпитализации отказались.

Причина пожара устанавливается.