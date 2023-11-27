В Башкирии за неделю количество школьников, подхвативших ОРВИ, выросло на 60%

За минувшую неделю в республике количество детей в возрасте от 7 до 14 лет, заболевших острыми респираторными инфекциями, увеличилось на 60%. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии.
Специалисты отмечают, что ситуация ожидаемая и прогнозируемая, а пик заболеваемости придется на конец декабря – начало февраля.
В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора выезжают на проверки в школы и дошкольные учреждения с целью контроля эффективности проведения «утренних фильтров» по недопуску детей с симптомами заболевания.
По состоянию на сегодняшний день обследование проведено в 81 образовательном учреждении. По итогам проверок установлено, что в 20% случаев термометрия проводится выборочно либо не проводится совсем. Должностные лица получили предостережения.