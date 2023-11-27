В Башкирии началась подготовка к новому полевому сезону

От качества подготовки техники в осенне-зимний период будет зависеть, как мы проведем посевные работы, уборку. Это будет, конечно, в первую очередь влиять на качество производимой сельхозпродукции, сроки уборки в том числе.

Филюс Хантимиров, начальник отдела механизации, электрификации и охраны труда Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан