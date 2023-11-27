В Башкирии началась подготовка к новому полевому сезону

В Башкортостане стартовала подготовка к новому полевому сезону. Планы по организации ремонта сельскохозяйственной техники, а также вопросы травматизма и охраны труда обсудили на зональном совещании. Мероприятие прошло в Стерлитамакском районе на базе предприятия «БашАгроМаш».

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что к следующему сезону модернизируют половину зерноуборочных комбайнов республики и 43% тракторов. Ремонт техники, задействованной в весенних полевых работах, завершат к первому апрелю.

От качества подготовки техники в осенне-зимний период будет зависеть, как мы проведем посевные работы, уборку. Это будет, конечно, в первую очередь влиять на качество производимой сельхозпродукции, сроки уборки в том числе.

Филюс Хантимиров, начальник отдела механизации, электрификации и охраны труда Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
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