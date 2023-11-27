В БГМУ прошла конференция, посвящённая симуляционным технологиям в образовании

В Башгосмедуниверситете прошла международная научно-практическая конференция «Применение симуляционных образовательных технологий в здравоохранении». Студенты приняли участие в практических мастер-классах по проведению люмбальной пункции, установки ларингеальной маски новорожденным и изучили на практике использование симуляционных технологий в акушерстве и гинекологии.

Всего в БГМУ представлено около 452 симуляционных аппаратов для отрабатывания манипуляций на манекенах. В этом году в университете появится новое оборудование для обучения рентгенологов.