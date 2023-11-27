В Межвузовском кампусе в Уфе будут развивать углеродные технологии

Центр углеродных технологий планируют разместить в Уфе в строящемся здании Межвузовского кампуса. Здесь молодые ученые будут заниматься разработкой и внедрением технологий получения перспективных функциональных материалов на основе углерода.
Сегодня в условиях активного импортозамещения в сфере обеспечения ведущих отраслей отечественной промышленности углеродными и конструкционными материалами такие исследования особенно актуальны. Уже получены первые лабораторные образцы материала, который состоит из углеродных нитей диаметром менее 100 нм и не уступает зарубежным аналогам. Их разработкой занималась научная команда проекта «Создание технологий углеродных материалов и водорода» УГНТУ.
Исследования по разработке углеродных материалов соответствуют приоритетной программе развития науки, технологий и техники в РФ «Индустрия наносистем» и направлениям «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии», «Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта» Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
Фото: правительство РБ