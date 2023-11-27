Путин похвалил Башкирию за использование искусственного интеллекта

Глава государства Владимир Путин, выступая на пленарном заедании Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности», обозначил успехи Башкирии и других субъектов страны в активном использовании возможностей искусственного интеллекта.

Хотел бы искренне поздравить лауреатов премии «Лидеры искусственного интеллекта». А это и молодые учёные, и целые регионы, как я уже говорил, которые предлагают прорывные решения в сфере искусственного интеллекта, задают амбициозные ориентиры для движения вперёд. Это Татарстан, Башкортостан, Липецкая область, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

По словам Президента России, пока в стране не так много регионов, которые готовы инвестировать в развитие использования возможностей искусственного интеллекта. Владимир Путин уверен, что работа в данном направлении будет продолжаться и на уровне правительства страны, и на уровне регионов, отрасли производства и отдельных предприятий.